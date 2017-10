UNO beklagt Misshandlung Zehntausender Flüchtlinge in Libyen

© APA/AFP

Die UNO hat die “schockierende” Misshandlung Zehntausender Flüchtlinge in Libyen beklagt. Mehr als 20.000 Migranten seien in der Gegend von Tripolis von Schleppern in Lagern festgehalten und misshandelt worden, erklärte das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) am Dienstag in Genf.