UNO beklagt Gewalt in Syrien vor neuen Friedensgesprächen

Die UNO hat sich vor den wichtigen Friedensgesprächen in Genf besorgt über die jüngste Zunahme der Gewalt in Syrien gezeigt. UN-Sprecher Farhan Haq sagte am Montag in New York, die Vereinten Nationen seien “alarmiert” angesichts der Intensivierung der Kämpfe im Großraum Damaskus in den vergangenen Tagen. In den betroffenen Gebieten lebten mehr als 100.000 Zivilisten in Not, führte er aus.

Aktivisten hatten zuvor berichtet, dass die syrische Armee ihre Angriffe auf Rebellen nahe der Hauptstadt verstärkt hat. Die Viertel Barseh und Kabun seien von Luftangriffen und Raketen der Regierung getroffen worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Demnach gab es mehrere Tote. Die Opposition warf der Regierung vor, die Verhandlungen in Genf sabotieren zu wollen. Auch der UNO lägen Berichte über getötete und verletzte Zivilisten durch Angriffe in Kabun und Barseh sowie in Tishreen und Harasta vor, sagte UN-Sprecher Haq. Vertreter von Regierung und Rebellen kommen am Donnerstag in Genf unter Vermittlung der UNO zu neuen Friedensverhandlungen zusammen. (APA/ag.)