UNO begrüßte geplante Feuerpause für Teile Syriens

Ramzy sieht "Schritt in die richtige Richtung"

Die Vereinten Nationen werten das Abkommen für eine Feuerpause in Teilen Syriens als positive Entwicklung hin zu einem Friedensprozess. “Das ist ein Schritt in die richtige Richtung”, sagte der stellvertretende UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Ramzy Ezzeldin Ramzy, am Samstag in Damaskus. Damit werde eine politische Lösung des 2011 ausgebrochenen Bürgerkriegs unterstützt.