UNO: 30 Kinder bei Luftangriff in Afghanistan getötet

Die afghanische Armee hat nach Angaben der UNO bei einem Luftangriff auf eine religiöse Feier in der Provinz Kunduz Anfang April 30 Kinder getötet. Insgesamt seien mindestens 36 Menschen getötet und 71 weitere verletzt worden, hieß es am Montag in einem Untersuchungsbericht der UN-Mission in Afghanistan (UNAMA).

Die Armee habe die Versammlung in dem Bezirk Dasht-e-Artshi mit Raketen und Maschinengewehren attackiert. Die Regierung in Kabul hatte erklärt, der Angriff am 2. April habe sich gegen die radikalislamischen Taliban gerichtet. Dem Verteidigungsministerium zufolge wurden bei dem Einsatz 18 Taliban-Kommandeure getötet. Vertreter der Sicherheitsbehörden und Zeugen sagten der Nachrichtenagentur AFP hingegen, es sei eine Koranschule attackiert worden, in der gerade eine Abschlussfeier stattfand.

Die Ermittler der UNO wollten sich nicht darauf festlegen, ob alle Opfer Zivilisten waren oder auch Taliban-Kämpfer bei dem Einsatz getötet wurden. Aber selbst wenn die Armee ein legitimes militärisches Ziel attackiert habe, sei es fraglich, ob dabei “konkrete Schritte unternommen wurden, um zivile Opfer zu vermeiden”. Nach UN-Angaben leitete die Regierung eigene Untersuchungen zu dem Vorfall ein, Ergebnisse seien bisher aber nicht vorgelegt worden.