Unmittelbar nacheinander: Zwei Unfälle an selber Stelle

Schwarzach - An der selben Stelle auf der L200 sind am Freitag Morgen ein Motorrad- und ein Mopedfahrer unmittelbar nacheinander gestürzt.

Am Freitag um 6 Uhr fuhr ein 57-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad auf der Wälderstraße, der L200, in Richtung Dornbirn. Auf Höhe Kilometer 5,2 rutschte das Hinterrad des Motorrades auf der nassen Fahrbahn weg, sodass er stürzte. Das Motorrad rutschte über beide Fahrstreifen und blieb am linken Fahrbahnrand liegen.