Uniratsvorsitzender Holzinger legt Amt an Uni Graz zurück

An der Universität Graz ist der Vorsitzende des Universitätsrates, Ex-VfGH-Präsident Gerhart Holzinger, zurückgetreten. Holzinger hat auch seine Funktion als Mitglied des Universitätsrates "mit sofortiger Wirkung" zurückgelegt, wie er am Montag der APA mitteilte. Im seit kurzem neu zusammengestellten Universitätsrat seien die "Voraussetzungen für ein gedeihliches Wirken" nicht mehr gegeben.

Holzinger hat seiner kurzen Mitteilung ein Schreiben an den Senatsvorsitzenden – der Senat hat Holzinger nominiert – beigefügt. In diesem heißt es, dass im Universitätsrat “die Voraussetzungen für ein gedeihliches Wirken meinerseits in diesem universitären Organ nicht mehr in dem Maße gegeben sind, wie es meines Erachtens für eine positive Entwicklung unserer Universität notwendig wäre”. Das bisherige vertrauensvolle und konstruktive Klima im Universitätsrat scheine ihm nicht mehr gegeben.