Union in Deutschland so stark wie seit Jänner 2016 nicht

Die Schulz-SPD ist wieder abgesackt - © APA (dpa)

Die Union in Deutschland ist einer Umfrage zufolge in der Wählergunst so stark wie seit Jänner 2016 nicht mehr. Im Sonntagstrend von Emnid/”Bild am Sonntag” gewinnen CDU/CSU einen Punkt hinzu und kommen auf 39 Prozent. Die SPD verliert zwei Zähler und erreicht 25 Prozent.