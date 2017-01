UniCredit steht entscheidende Woche bevor

Die Bank-Austria-Mutter plant den Abbau von zusätzlichen 6.500 Arbeitsplätzen. Bis 2019 sollen 14.000 Jobs gestrichen werden. Allein in Italien fallen nach dem neuen Entwicklungsplan 3.900 Jobs dem Sparstift zum Opfer, mitsamt den bisherigen Stellenstreichungen sollen es bis 2019 dann 9.400 Beschäftigte weniger sein. Geplant ist die Schließung von 883 Filialen. Das sind 27 Prozent aller Filialen in Italien. In Italien und in Deutschland sollen nach drei Jahren jeweils um 21 Prozent weniger Beschäftigte auf der Payroll stehen. In Österreich soll die Zahl der Mitarbeiter laut Entwicklungsplan um 19 Prozent (Vollzeitarbeitskräfte) sinken.

Die großen Aktionäre der Bank-Austria-Mutter UniCredit wollen sich an der Kapitalaufstockung in Höhe von 13 Mrd. Euro beteiligen, die am Donnerstag von der Hauptversammlung abgesegnet werden soll. Sowohl die italienischen Aktionäre der Mailänder Großbank als auch Schwergewichte wie die ausländischen Fonds Capital Research, Blackrock und Aabar haben ihre Bereitschaft signalisiert, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Zu den italienischen Aktionären zählen neben Bankenstiftungen der Brillenunternehmer Leonardo Del Vecchio, Chef des Konzerns Luxottica, sowie der römische Baulöwe Gaetano Caltagirone.

UniCredit-CEO Jean-Pierre Mustier startet nach der Aktionärsversammlung eine internationale Roadshow zur Vorstellung der Kapitalaufstockung. Dabei wird Mustier unter anderem nach London, in die USA und nach Singapur reisen. Treffen mit der Finanzgemeinschaft sind auch in Wien und in Deutschland geplant.

Gerechnet wird mit dem Beginn der Kapitalerhöhung am 13. Februar. Sie ist die größte in der italienischen Wirtschaftsgeschichte und soll bis spätestens Juni 2017 umgesetzt sein. Zehn Banken haben Garantien übernommen, dass sie die neuen Aktien an den Mann bekommen.

(APA)