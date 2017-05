UNICEF warnt vor erneuter Hungersnot in Somalia

2,9 Mio. Somalier sind von Lebensmittelknappheit betroffen - © APA (AFP)

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, hat vor einer erneuten Hungersnot in Somalia gewarnt und zu einer massiven Ausweitung der internationalen Hilfe aufgerufen. Schätzungsweise 2,9 Millionen Somalier werden im Juni in Gebieten leben, in denen Nahrungsmittel knapp sind – zwei Drittel davon in den extrem armen ländlichen Regionen.