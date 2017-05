UNICEF: Mehr als 6.500 minderjährige Migranten vermisst

Unbegleitete Minderjährige sind großen Gefahren ausgesetzt - © APA (AFP)

Laut dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF werden in Italien mehr als 6.500 minderjährige Migranten vermisst. Mit derzeit 6.561 Minderjährigen habe sich die Zahl der in Italien registrierten und dann verschwundenen unter 18-Jährigen in den vergangenen vier Jahren verfünffacht, so der Generaldirektor von UNICEF Italien, Paolo Rozera, in Rom.