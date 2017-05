UNHCR lobt Österreich wegen Relocation-Antrags in Rom

“Das EU-Relocationprogramm ist nicht gescheitert. Es ist das wichtigste System zur Aufteilung der Verantwortung unter EU-Staaten. Mehr Solidarität ist jedoch notwendig, damit sich mehr Menschen an diesem Programm beteiligen können. In dieser Hinsicht ist Österreich lobenswert, das 50 Plätze für unbegleitete Minderjährige zur Verfügung gestellt hat”, sagte Barbara Miolinardio, UNHRC-Sprecherin in Italien im Interview mit der römischen Tageszeitung “La Repubblica” am Dienstag.

Die Zeiten für die Relocation von Minderjährigen seien lang. Jeder minderjährige Migrant in Italien müsse unter Vormundschaft gestellt werden. Ansonsten könne er keinen Zugang zum Relocation-Programm haben. Wegen der langen Wartezeiten würden viele Minderjährige die Flüchtlingseinrichtungen in Italien verlassen und untertauchen. “Die Gefahr, dass sie Gewalt erleiden oder ausgebeutet werden, ist sehr hoch”, warnte Molinario.

25.846 unbegleitete minderjährige Migranten trafen 2016 in Italien ein. Dieses Jahr waren es 6.242. Italien versorgt zurzeit 15.500 Minderjährige in Flüchtlingseinrichtungen. Sie kosten die Staatskassen laut Schätzungen 200 Millionen Euro im Jahr.

(APA)