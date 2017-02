UNHCR alarmiert wegen Flüchtlingsstroms Richtung Jemen

Jemen versinkt im Chaos - © APA (AFP/Symbolbild)

Schmuggler schleppen zehntausende Flüchtlinge und Migranten in den Jemen, obwohl in dem Land auf der arabischen Halbinsel seit zwei Jahren Bürgerkrieg herrscht. An den Küsten seien im vergangenen Jahr 117.000 Menschen aus Afrika angekommen, in der irrigen Annahme dort ein besseres Auskommen zu finden, berichtete das UNO-Flüchtlingshochkommissariat am Dienstag in Genf.