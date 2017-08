Unglaublicher Ritt auf Riesenwelle

Aus dieser Perspektive sieht es noch etwas unscheinbar aus, was der Hawaiianer Kai Lenny an dem weltbekannten Big Wave Surfspot Puerto Escondido veranstaltet. Aber die ganze Dimension seines gigantischen Ritts in der Riesenwelle wird deutlich, wenn man die Aktion von etwas weiter weg betrachtet. Nach Angaben der Veranstalter hatten die Wellen am Montag in Mexiko Größen von rund 7 bis 8 Metern. Also nichts für den Hobby-Surfer am Urlaubsstrand. Doch keiner fährt an dem Tag so souverän wie Lenny in die Tube hinein. – Und er kommt auch noch ohne Probleme wieder heraus. Salto gestreckt beim Abgang inklusive.

Lenny führt nun die World Surf League an

Auch die Vogelperspektive unterstreicht gut, was für ein perfekter Riesen-Wellen-Ritt dem Hawaiianer da gelungen ist. Grund genug für die Punktrichter ihn bei beim ersten Big Wave Contest der World Surf League in diesem Jahr mit den besten Noten zu bewerten. Damit führt der Hawaianer dann auch die Gesamtwertung in dieser Serie an. Und es sollen noch weitere Wettkämpfe rund um den Globus veranstaltet werden. Der nächste ist für Oktober in Portugal geplant.