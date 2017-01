Unglaublicher Fund in den USA: 20 Millionen Dollar im Bett versteckt

Der Brasilianer Cleber Rene Rizerio Rocha hatte die Metallfedern im Innern seines Boxspringbetts entfernt und die Matratze mit Geldscheinen gefüllt. Sagenhafte 20 Millionen Dollar konnten die Beamten in dem Bett sicherstellen. Gefunden wurde es, als die Ermittler die Wohnung des Beschuldigten in Westborough im Bundesstaat Massachusetts durchsuchten. Rocha war zuvor beschattet und bei einer Geldübergabe mit einem vermeintlichen Komplizen, der mit den US-Behörden zusammenarbeitete, beobachtet worden.

Geld von Betrugsfirma

Das Geld soll aus einem im Jahr 2014 aufgeflogenen Betrugsskandal um die Internettelefonfirma “Telexfree” stammen. Die Firma verdiente ihr Geld mit einer Art Schneeballsystem: Sogenannte Promoter wurden mit dem Versprechen einer riesigen Rendite angelockt und investierten in “Telexfree”. Ihr Geld sich zurückholen und etwas verdienen konnten die Promoter nur, indem sie ihrerseits weitere Promoter anwerben. Weltweit zog die Firma ihren Promotern so zirka eine Milliarde Dollar aus der Tasche.

Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL — U.S. Attorney MA (@DMAnews1) 23. Januar 2017

Rocha, in dessen Bett die 20 Millionen Dollar gefunden wurden, wurde nun wegen dem Verdacht der Geldwäsche angezeigt. Er soll als Kurier für seinen Landsmann Carlos Wanzeler, einem der Gründer von “Telexfree”, fungiert haben. Wanzeler hatte sich kurz vor der Anklage gegen ihn im Jahr 2014 von der USA in sein Heimatland Brasilien abgesetzt. Die Behörden glauben, dass sein Komplize Rocha das Geld in Hongkong waschen, es in brasilianische Reis wechseln und dann in seine Heimat schicken wollte.

