Unglaublich! So viel Sex braucht Heidi Klum

Nach ihrer Liebes-Show mit Sänger Tom Kaulitz sorgen neue, schlüpfrige Details über Heidi Klums Liebesleben für Aufregung im Netz.

Wie ein Insider gegenüber dem Klatsch-Blatt “National Enquirer” behauptet, soll das 44-jährige Model von ihren Männern verlangen, dass sie mit ihr fünf Mal am Tag Sex haben. Die namentlich nicht genannte Quelle behauptet außerdem, dass es für die fünffache Mutter dabei keine Rolle spiele, wo der Sex stattfindet, egal, ob im Auto, auf der Toilette oder im Schrank.

Sex-Tabelle

Klum soll angeblich überzeugt davon sein, dass ihre Gesundheit und ihr gutes Aussehen davon abhängt, wie oft sie Sex hat. “Heidi hat eine Tabelle, wie oft am Tag ihre Männer ihre Bedürfnisse befriedigen”, will die Quelle wissen. Das Model soll in Liebesdingen angeblich ziemlich streng sein. “Wenn ein Kerl ihren Grundbedarf nicht erfüllt, wird sie ihn los und sucht sich einen, der es schafft”, behauptet die Quelle.