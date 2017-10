Unglaublich: Diese Promis waren schon obdachlos!

Auch Stars fangen oft mit nichts an. Manche mussten sogar schon in Autos oder auf Parkbänken schlafen, bevor sie sich die Luxusvilla leisten konnten…

Auch die Stars müssen sich ihren Luxus erst einmal verdienen und fangen oft ganz unten an. So manche waren zwischenzeitlich sogar obdachlos! Hilary Swank nahm für ihre Karriere einiges in Kauf: Um als Schauspielerin Fuß zu fassen, zog sie mit ihrer Mutter nach Los Angeles. Bis sie durch erste Jobs genug für ein Appartement hatten, schliefen die beiden in einem Auto. Als die Mutter von Schauspieler Jim Carrey schwer krank wurde, brach dieser die Schule ab. Kurz darauf musste die Familie in einem VW-Bus leben.