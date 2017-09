Ungarns Premier übt erneut Kritik an EU-Einwanderungspolitik

Ungarn werde "nie ein Einwanderungsland werden", betonte Orban - © APA (AFP/Archiv)

Erneut scharfe Kritik an der Einwanderungs- und Außenpolitik der Europäischen Kommission hat der rechtskonservative ungarische Premier Viktor Orban am Montag im Budapester Parlament geübt. Brüssel sehe die Irrtümer dieser Politik nicht ein, sondern beharre auf den Fehlern, so Orban. Der ungarische Regierungschef sprach von einer neuen “Weltordnung, die wir nicht verhindern können”.