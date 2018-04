Ungarns Premier Orban baut sein Kabinett um - Lazar geht

Gleich nach seinem Zwei-Drittel-Sieg bei den Parlamentswahlen am 8. April hat der ungarische rechtskonservative Premier Viktor Orban Veränderungen in der Regierungsstruktur angekündigt. Laut der regierungsnahen Zeitung "Magyar Idök" ist die Regierungsumbildung bereits nahezu abgeschlossen. Die prominenteste Person, die gehen muss, ist Kanzleiminister Janos Lazar.

Der frühere Fraktionschef der Regierungspartei Fidesz war in den vergangenen Jahren zeitweilig sogar als möglicher künftiger Anwärter für Orbans Nachfolge gehandelt worden. Der 43-Jährige hatte vor einigen Tagen bekanntgeben, sich in seinen Wahlbezirk Hodmezövasarhely zurückziehen zu wollen. In Österreich war er vor allem im heurigen März durch sein Anti-Migranten-Video von der Wiener Favoritenstraße bekannt geworden. Sein Nachfolger als Minister soll laut der Zeitung der derzeitige Fraktionschef Gergely Gulyas werden.