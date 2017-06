Ungarns Parlament verabschiedete umstrittenes NGO-Gesetz

Die Lex verpflichtet Vereinigungen und Stiftungen, sich innerhalb von 15 Tagen bei Gericht als aus dem Ausland finanzierte Organisation registrieren zu lassen. Diese Forderung steht, wenn die Summe ihre im Berichtsjahr erhaltene Unterstützung umgerechnet 23.439 Euro erreicht, also das Doppelte der mit dem Anti-Geldwäsche-Gesetzes festgelegten Summe.

Die einschlägigen Angaben werden öffentlich gemacht. Nach Anmeldung bei Gericht müssen die betroffenen Organisationen auf ihrer Webseite sowie auf von ihnen veröffentlichten Presseerzeugnissen, Veröffentlichungen ihren Status als aus dem Ausland finanzierte Organisation bekannt geben. Nach dem neuen Gesetz werden jene, ihren Verpflichtungen nicht nachkommende Vereinigungen oder Stiftungen seitens der Staatsanwaltschaft aufgefordert, die Vorgaben innerhalb von 30 Tagen zu erfüllen.

Falls auch eine zweite Aufforderung ergebnislos bleibt, wird der Staatsanwalt bei Gericht die Festlegung einer Strafe beantragen. Auf Empfehlung der Venedig-Kommission wurde im Gesetz unter Sanktionen auf die Möglichkeit der Streichung verzichtet. Das Register der aus dem Ausland finanzierten Organisationen kann dann verlassen werden, wenn in zwei hintereinander folgenden Steuerjahren das gesetzliche Unterstützungsniveau nicht erreicht wird.

Das Gesetz war im Vorfeld neben Demonstrationen im Inland auch international scharf kritisiert worden. Die Lex wurde als politisches Instrument für die Diskreditierung unabhängiger kritischer NGO gesehen. Aus Regierungskreisen wurden aus dem Ausland finanzierte NGO als “ausländische Agenten” bezeichnet. Premier Viktor Orban hatte das Gesetz mit dem Kampf gegen Geldwäsche begründet.

Die Ungarn hätten ein Recht darauf zu erfahren, wer diese Akteure seien, welche Interessen sie hätten und wer sie bezahle, hatte Orban erklärt. Das Ungarische Helsinki-Komitee protestierte gegen die Verabschiedung des “Anti-Zivilgesetzes”. “Wir werden uns nicht registrieren!”, hieß es in einer Aussendung. Die ungarische Gesellschaft und die Zivilgesellschaften dürften das nicht hinnehmen. Betroffene NGO werden am Dienstagnachmittag vor dem Parlament im Rahmen einer Pressekonferenz gegen das neue Gesetz protestieren.

Amnesty International bezeichnete in einer Reaktion das Gesetz als “jüngsten Versuch der Regierung, gegen kritische Stimmen im Land vorzugehen. Es ist ein dunkler Tag für die ungarische Zivilgesellschaft”. Es gehe Präsident Orban darum, Misstrauen zu sähen und kritische Stimmen im Land – darunter auch Amnesty International Ungarn – zum Schweigen zu bringen”, sagte Heinz Patzelt, Generalsekretär von Amnesty International Österreich. Das Gesetz erinnere erschreckend an das sogenannte Auslandsagenten-Gesetz, das in Russland verheerende Folgen für jene Menschen hat, die auf die Hilfe und Unterstützung von NGO angewiesen seien.

(APA)