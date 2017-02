Ungarn will Flüchtlinge an den Grenzen festhalten

Orban-Regierung verfolgt Abschottungspolitik - © APA (AFP)

Die ungarische Regierung will die Bewegungsfreiheit von Flüchtlingen im Land massiv beschränken. Alle Asylbewerber würden künftig in Containersiedlungen nahe der Außengrenze untergebracht, die sie bis zur Entscheidung über ihr Asylbegehren nicht verlassen dürften, sagte der Stabschef von Ministerpräsident Victor Orban, Janos Lazar, am Donnerstag in Budapest.