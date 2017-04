Ungarn verkündet Fertigstellung von zweiten Grenzzaun

Das doppelte Schutzsystem werde die Sicherheit der ungarischen Bürger für lange Zeit garantieren, sagte Orban laut der ungarischen Nachrichtenagentur MTI. Die 155 Kilometer lange und drei Meter hohe Grenzsperre sei “praktisch unüberwindbar” und “in der Lage jegliche Menschenmasse aufzuhalten”, so der Regierungschef.

Bei seinem Auftritt wies Orban einmal mehr die Kritik am harten Kurs Ungarns in der Flüchtlingspolitik zurück. Die EU, der US-Milliardär George Soros und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) würden darauf drängen, dass Ungarn den Zaun abbaut, die juristischen Vorschriften ändert und illegale Migranten ins Land lässt, so der Premier.

Orban verteidigte außerdem erneut das umstrittene ungarische Hochschulgesetz, welches das Fortbestehen der durch Soros gegründeten Central European University (CEU) in Budapest bedroht. Er verwies auf ein “undurchsichtiges rechtliches Chaos” in den Angelegenheiten der CEU. Die Regierung wolle lediglich eine “transparente Situation” schaffen, so Orban, der kritisierte, dass Soros von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel empfangen worden sei. Es sei “erschreckend”, dass die Spitze der Union einen Finanz-Spekulanten “bemuttert, hochlobt und ehrt”, sagte er.

(APA)