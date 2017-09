Ungarn lehnt Vorgehen gegen Polen ab

Ungarn will im Justizstreit zwischen Brüssel und Warschau gegebenenfalls sein Veto gegen ein EU-Vorgehen gegenüber Polen einlegen. Der ungarische Regierungssprecher Zoltan Kovacs erklärte am Montag in Brüssel, Ungarn werde es niemals zulassen, dass gegen Polen vorgegangen werde, “solange wir doppelte Standards” sehen. Auch Ungarn sei durch diese Phase gegangen.

Kovacs bezog sich dabei auf das Mediengesetz und auf Verfassungsänderungen. Die EU-Kommission war 2011 dagegen im Rahmen von Vertragsverletzungsverfahren vorgegangen, Ungarn hatte darauf einige Änderungen zurücknehmen müssen. Man könne nicht ein Land herausgreifen, ohne die anderen EU-Staaten auch zu befragen, sagte Kovacs. Auf Fragen nach Konsequenzen aus dem jüngsten EuGH-Urteil zu Flüchtlingsquoten antwortete Kovacs ausweichend. Die rechtliche und politische Diskussion darüber, ob Ungarn Flüchtlinge aus Italien und Griechenland aus dem temporären EU-Verteilungsmechanismus übernehme, sei noch nicht abgeschlossen, sagte er. Ungarn hat bisher keine Flüchtlinge übernommen, nach dem Beschluss von 2015 müsste das Land 1.294 Schutzbedürftige aus Italien und Griechenland aufnehmen. Die EU-Kommission hat in der Sache ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Budapest gestartet. Ungarn anerkenne das Urteil des EU-Gerichtshofs, werde aber mit allen rechtlichen und politischen Mitteln gegen einen permanenten Quotenmechanismus zur Flüchtlingsverteilung in der EU kämpfen. Die bisherige Verteilung von Flüchtlingen bezeichnete Kovacs als undurchführbar. Außerdem hätten 2015 alle EU-Staats- und Regierungschefs beschlossen, dass es keine Flüchtlingsquoten geben sollte. Zu dem Vorstoß von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, wonach alle EU-Staaten dem Euro beitreten sollten, äußerte sich Kovacs ebenfalls zurückhaltend. Ungarn müsse noch seine Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und habe diesbezüglich noch viel zu tun. Ungarn wolle kein Billiglohnland sein, sondern Produktionsstätte für hochwertige Wirtschaftsgüter. Die meisten Probleme, die Juncker in seiner Rede zur "Lage der Union" angesprochen habe, seien selbst von der EU-Kommission verursacht. Die Zukunft der EU werde aber nicht von der EU-Kommission, sondern von den europäischen Staats- und Regierungschefs entschieden. Dabei sollten die wichtigsten Entscheidungen im Konsens getroffen werden, forderte Kovacs. (APA)