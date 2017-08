Ungarische Regierung plant Wehrkunde-Unterricht in Schulen

Den Jugendlichen sollen patriotische Inhalte vermittelt werden - © AFP

Die ungarische Regierung plant die Einführung eines Wehrkunde-Unterrichts in den Schulen. Die neue “patriotische und Landesverteidigungserziehung” werde aber nicht an die Stelle des gegenwärtigen Sport- und Turnunterrichts treten, erklärte der Vize-Staatssekretär für Unterricht, Zoltan Maruzsa, am Montag in der regierungsnahen Tageszeitung “Magyar Idök”.