Kein Terrorverdacht: Londoner Unfallfahrer wieder frei

Verkehrsunfall in Londoner Touristenviertel sorgte für Aufsehen - © APA (AFP)

Nach dem Vorfall in London, bei dem ein Auto in eine Menschenmenge geraten ist, sieht die Polizei keinen Terrorverdacht. Der 47-jährige Fahrer wurde am Sonntag wieder freigelassen, nachdem er am Samstag zur Behandlung in ein Spital und dann wegen des Vorwurfs der Verkehrsgefährdung auf eine Polizeiinspektion gebracht worden war. Die Ermittlungen gingen weiter, teilte die Polizei am Sonntag mit.