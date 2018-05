Unfall nach Ambergtunnel: Stau auf A14

Kurz nach dem Ambergtunnel ereignete sich kurz vor 07.00 Uhr ein Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Es kommt zu Staubildung.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall kurz nach dem Ambergtunnel in Fahrtrichtung Deutschland. Ersten Informationen zu Folge sollen drei Fahrzeuge in das Unfallgeschehen verwickelt sein. Eine Person wurde verletzt, und konnte sich nicht selbstständig aus dem Auto befreien. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Die Unfallstelle ist einspurig passierbar. Es kommt bereits zu massivem Rückstau, Verkehrsteilnehmer müssen mit Verzögerungen rechnen.