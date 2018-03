Unfall mit voll besetztem Bus am Pass Gschütt in OÖ

Ein Busunfall am Pass Gschütt in Oberösterreich hat Mittwochvormittag laut Polizei insgesamt 24 Verletzte gefordert. Das mit einer südkoreanischen Reisegruppe besetzte Fahrzeug prallte auf der Talfahrt bei Schneefall gegen eine Steinmauer. Dabei wurde der Busfahrer eingeklemmt und schwer verletzt, weitere 23 Personen wurden leicht verletzt.

Der mit 35 Touristen besetzte Reisebus befand sich auf der Fahrt von Salzburg nach Hallstatt. Nach der Passhöhe in 964 Metern Seehöhe an der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich fuhr er kurz vor 9.00 Uhr über die in diesem Bereich abschüssige B166 in das Ortsgebiet von Gosau im Bezirk Gmunden ein. Zu diesem Zeitpunkt schneite es heftig.