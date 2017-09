Unfall in Dornbirn: Fahrer geflüchtet – drei Verletzte

Um kurz vor 21 Uhr waren drei Personen in einem silbernen Audi vom Kreisverkehr kommend in Richtung Zumtobel unterwegs, als ein schwarzer Mazda das Fahrzeug überholen wollte. Der silberne Audi wurde dabei von der Straße gedrängt und fuhr noch einige Meter auf der Wiese, bevor es ins Schleudern geriet und in einer Wiese neben dem linken Fahrbandrand zum Stehen kann. Die drei Insassen wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades ins KH Dornbirn gebracht.

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer des schwarzen Mazda – das Auto ist vermutlich auf der hinteren rechten Seite beschädigt. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Schweizerstraße war während der Abschlepparbeiten komplett gesperrt. (red)