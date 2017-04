Unfall in der Achgasse in Bregenz: Eine Person eingeklemmt

Bei der eingeklemmten Person handelte es sich um eine Frau. Der Unfall ereignete sich in einem Durchlass in der Südtiroler Siedlung – genau genommen in der Achgasse in Bregenz. Das Auto ist umgekippt und lag auf der Fahrerseite. Die Feuerwehr und Polizei hat das Gebiet um die Unfallstelle abgesperrt. Mittlerweile steht das Auto wieder, die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Unfallursache war offenbar, dass die Frau mit ihrem Pkw auf einen Begrenzungsstein aufgefahren ist, wodurch das Auto umkippte.

