Unfall im Ardentzenbergtunnel: Pkw und Motorrad ausgebrannt

Feldkirch – Am Mittwoch kam es im Ardetzenbergtunnel in Feldkirch zu einer Kollison zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.

Am Mittwochabend kollidierte im Ardetzenbergtunnel in Feldkirch ein Pkw mit einem Motorrad, wobei der Motorradlenker zu Sturz kam. Infolge des Zusammenst0ßes gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Vier Feuerwehren waren mit über 80 Mann im Einsatz, löschten den Brand und entlüfteten den Tunnel. Sowohl beim Pkw als auch beim Motorrad entstand durch das Feuer jedoch ein Totalschaden. Der Motorradlenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades und Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer unbeteiligter Pkw-Lenker wurde ebenfalls wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Der unfallbeteiligte Pkw-Lenker kam ersten Informationen mit dem Schrecken davon. Der Tunnel war für die Dauer der Aufräumarbeiten längere Zeit gesperrt. Neben den Feuerwehren war auch das Rote Kreuz mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.