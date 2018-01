Unfall auf der S16 - vorübergehende Sperre

Der Unfall eines alkoholisierten Lenkers zog am Sonntag Morgen eine Totalsperre der S16 bei Braz nach sich.

Am Sonntag Morgeb um 05.30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der S16 in Bludenz in Richtung Tirol. Auf Höhe Km 57,8 bei Braz geriet er aus unbekannter Ursache über die Gegenfahrbahn auf den Grünstreifen und dürfte sich überschlagen haben.