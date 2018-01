Vorarlberg: Unfall auf der A14 bei Hohenems

Auf der A14 ist es am Freitagmittag zu einer Massenkarambolage mit sieben beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine Person wurde verletzt.

Auf der A14 ist es in Richtung Deutschland zwischen Hohenems und Dornbirn-Süd am Freitagmittag zu einem Unfall mit sieben beteiligten Pkws und einem Lkw gekommen. Ein Pkw-Lenker musste verkehrsbedingt bremsen, der nach ihm fahrende Pkw konnte rechtzeitig bremsen, jedoch die zwei danach fahrenden Autos nicht mehr und schleuderten in die vorausfahrenden Fahrzeuge.