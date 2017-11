Ins Schlingern geraten: Anhänger kollidiert auf A14 mit Leitplanke

Ein Autotransportanhänger kollidierte auf der A14 samt aufgeladenem Pkw mit der Leitplanke. Im Zuge der Aufräum- und Bergungsarbeiten kommt es zu Staubildung.

Am Sonntagnachmittag fuhr ein Lenker mit seinem Fahrzeug mit Autotransportanhänger und aufgeladenem Pkw auf der A14 in Fahrtrichtung Tirol. Dabei geriet das Fahrzeug des Mannes, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war, laut Angaben des Lenkers ins Schlingern. Es gelang ihm nicht mehr, sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen. In Folge kollidierte der mit einem Auto beladene Anhänger zwischen der Autobahnausfahrt Dornbirn Süd und Hohenems mit der Leitplanke, und verkeilte sich dort. Der Fahrer blieb unverletzt.