Unfall am Salzburger Hauptbahnhof mit 35 bis 40 Verletzten

Bei einem Verschubunfall am Salzburger Hauptbahnhof sind am frühen Freitagmorgen nach ersten Angaben 35 bis 40 Menschen verletzt worden. Beim Anhängen von Kurswagen an den Nightjet 467 von Zürich nach Wien dürfte um 4.46 Uhr eine Verschublok mit Waggons auf den stehenden Zug aufgefahren sein, sagte ÖBB-Sprecher Robert Mosser zur APA.

Ersten Information zufolge sollen keine Fahrgäste schwer verletzt worden sein, informierte Polizeisprecher Michael Rausch unter Berufung auf die Notärzte. Die Verletzten wurden vom Roten Kreuz versorgt.

Der Unfall ereignete sich am Bahnsteig 4, wo zu dieser Zeit fahrplanmäßig Waggons an den Nightjet angehängt werden. Über die Ursache des Zusammenstoßes könne man zurzeit noch keine Angaben machen, sagten Mosser und Rausch.