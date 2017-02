Unfälle auf glatten Straßen in der Steiermark

Auf der Phyrnautobahn hat ein 42-jähriger Türke die Kontrolle über den Sattelschlepper, der ins Schleudern geraten war, verloren. Das Fahrzeug stürzte, nachdem es von der Autobahn abgekommen war, um. Nach der Erstversorgung des Verletzten musste auch der Ölalarmdienst verständigt werden, da Diesel aus dem beschädigten Tank ausgetreten war.

Bereits gegen 00.45 Uhr war ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Auto auf der Feldbacher Straße (B68) in Fladnitz an der Raab unterwegs, als er aufgrund der eisigen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Sein Fahrzeug kam links von der Bundesstraße ab und überschlug sich. Der Lenker, sowie sein 27 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ein weiterer 31-jähriger Fahrzeuginsasse wurde mit schweren Verletzungen im LKH Feldbach aufgenommen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

(APA)