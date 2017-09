UNESCO warnt vor weltweitem Bildungsmangel

Als drittes Hauptproblem nennt die UNESCO in der Mitteilung vom Donnerstag aber auch mangelnde Bildungsqualität: In vielen Klassenzimmern bekämen die Schüler keine Grundkompetenzen vermittelt.

Die Daten wurden von 1995 bis 2015 und für mehr als 160 Länder erhoben – besonders schlimm sei die Bildungssituation in Subsahara-Afrika, in Süd- und Zentralasien. Im Grundschulalter, also zwischen 6 und 11 Jahren, erhalten laut UNESCO 387 Millionen Kinder keine grundlegende Bildung. Außerdem sind 230 Millionen Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren betroffen.

(APA/dpa)