UNESCO setzt historische Zentrum Wiens auf Rote Liste

Nach Beanstandungen von Bauprojekten bei Wien Mitte und beim Hauptbahnhof seien die Höhe und Kubatur des Hochhausprojekts am Heumarkt ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen. Neben dem Hotel Intercontinental – das ebenfalls neu gebaut wird – soll dort ein 66 Meter hoher Wohnturm errichtet werden. Außerdem seien die Stadtplanungsinstrumente zum Schutz des Welterbegebiets unzureichend, begründete die UNESCO die Aufnahme in die Rote Liste.

“Die nun erfolgte Eintragung auf die Rote Liste schadet dem Kulturland Österreich, ist blamabel für die Stadt Wien und Österreich. Es zeigt die fehlende Wertschätzung für das selbst ausgewählte Welterbegebiet und auch das Unverständnis für die Bedeutung des Welterbes. Es geht beim Welterbestatus nicht um ein Tourismus-Ranking oder ein Etikett für die touristische Vermarktung, sondern um den langfristigen Erhalt einer außergewöhnlichen Stätte für die Menschheit, für zukünftige Generationen”, sagte Gabriele Eschig, Generalsekretärin der österreichischen UNESCO-Kommission.

Die Wiener Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) bedauert die Entscheidung der UNESCO. Auch wenn diese nicht überraschend gekommen sei, wie sie im APA-Gespräch betonte. “Die UNESCO hat bereits im Frühjahr eindeutig mitgeteilt, dass, wenn die Widmung (für das sogenannte Heumarkt-Areal, Anm.) beschlossen wird, Wien auf die Rote Liste gesetzt wird. Insofern ist das eine Entscheidung, von der wir wussten. Es ist bedauerlich, dass die Auffassungsunterschiede mit der UNESCO weiter bestehen”, sagte die Ressortchefin.

Vassilakou geriet nach Bekanntgabe der UNESCO-Entscheidung einmal mehr ins Kreuzfeuer der Rathaus-Opposition. ÖVP und FPÖ forderten den Rücktritt der Ressortchefin. Kritik kam auch von den NEOS, vom City-Bezirkschef Markus Figl (ÖVP) und dem Grünen Kultursprecher im Nationalrat, Wolfgang Zinggl, der gar die Vermutung anstellte, dass sich die Stadtregierung bewusst vom Weltkulturerbe verabschiede, um im Sinne von Investoren hinderliche Auflagen der UNESCO loszuwerden.

Die Planungssprecher von SPÖ und Grünen, Gerhard Kubik und Christoph Chorherr, bedauerten zwar in einer gemeinsamen Aussendung die UNESCO-Entscheidung. Gleichzeitig demonstrierte man aber durchaus Gelassenheit. “Wien wird immer Weltkulturerbe bleiben, dafür werden wir Sorge tragen”, betonten die beiden Abgeordneten mit Verweis auf einen kürzlich erfolgten Gemeinderatsbeschluss, keine weiteren Hochhäuser in der City zu bauen.

Außerdem stünden derzeit 55 Welterbestätten auf der Roten Liste – darunter seit 1982 die Altstadt und die Stadtmauer von Jerusalem, seit 2010 die Kathedrale und das Kloster Gelati in Georgien oder seit 2012 die historische Hafenstadt von Liverpool. Dennoch besäßen alle Orte nach wie vor den Welterbestatus.

Österreich hat nun bis 1. Februar 2018 Zeit, dem Welterbekomitee ein Update über den Erhaltungszustand der Welterbestätte zu übermitteln. Sollte die Stadtregierung die erforderlichen Maßnahmen nicht umsetzen, droht als nächster Schritt die Aberkennung des Welterbestatus.

Um wieder von der Roten Liste zu kommen, müsste die Stadt Wien das Bauprojekt am Heumarkt so umplanen, dass die von der UNESCO vorgegebene Maximalhöhe von 43 Metern eingehalten wird. Zudem müsste die Stadt verbindliche Planungsinstrumente zum Schutz des Welterbes schaffen.

“Die UNESCO möchte kein Welterbegebiet verlieren, weshalb sie so lange an die Staaten appelliert und ihnen die Richtung weist”, sagte Eschig. Eine Bewegung der Stadt Wien in die richtige Richtung erscheine ihr allerdings mittlerweile “sehr unwahrscheinlich”.

Das 2001 als Welterbe aufgenommene “Historische Zentrum von Wien” umschließt die Innere Stadt sowie die Areale von Schloss Schwarzenberg, Schloss Belvedere und dem Kloster der Salesianerinnen am Rennweg. Es umfasst eine Kernzone von ca. 3,7 Quadratkilometern und eine Pufferzone von 4,6 Quadratkilometern, insgesamt also knapp zwei Prozent des Stadtgebiets.

