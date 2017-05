Uneinigkeit vor “Seidenstraßen”-Gipfel über Handelsfragen

Die Teilnehmer wollen über die chinesische Initiative für den Bau von Wirtschaftskorridoren entlang der antiken Handelsrouten beraten, die Asien, Afrika und Europa über Land und See besser verbinden sollen. Für die Infrastrukturpläne stellt China Zig-Milliarden US-Dollar bereit.

Unter den Teilnehmern sind Russlands Präsident Wladimir Putin und auch die Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aus der Türkei und Rodrigo Duterte aus den Philippinen. Ferner sind die Regierungschefs Paolo Gentiloni aus Italien oder Mariano Rajoy aus Spanien vertreten. Auch die USA und Nordkorea haben Delegationen geschickt.

Im Tauziehen um die Abschlusserklärung zum Handelsdialog zeigte Gastgeber China nach Informationen aus EU-Kreisen bisher kaum Bereitschaft, die Anliegen der Europäer zu berücksichtigen. “Die Chinesen lassen nicht mit sich reden”, sagte ein EU-Mitarbeiter, der mit den Verhandlung vertraut war. “Sie nehmen nur unsere Kommentare zur Kenntnis, aber es ändert sich praktisch nichts.” China plädiere zwar gerne für freien Handel und gegen Protektionismus, schaffe aber selbst wieder neue Marktbarrieren, sagte er unter Hinweis auf neue Anforderungen an Nahrungsmittelimporte aus der EU.

Die deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries will sich in ihren Gesprächen auch für gerechtere Wettbewerbsbedingungen in China einsetzen. Es könne nicht angehen, dass die Chinesen “mit Geldern, deren Herkunft nicht immer zweifelsfrei ist”, in Deutschland Unternehmen kauften, während deutsche Firmen etwa in der Autoindustrie in China zwangsweise Gemeinschaftsunternehmen eingehen müssten. “Das kritisieren wir schon lange – und werden es auch weiter tun”, sagte Zypries. Weitere Themen seien billige Stahlimporte aus China oder der noch ungelöste Streit über staatliche Vorgaben für das Angebot von Elektroautos in China.

(APA/dpa)