Unbekanntes Aquarell von Ernst Ludwig Kirchner entdeckt

Die bis 14. Jänner laufende Ausstellung “Alice Boner in Indien – Ein Leben für die Kunst” beleuchtet Leben und Wirken einer der ungewöhnlichsten und noch wenig bekannten Schweizer Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, wie das Museum Rietberg am Mittwoch mitteilte. Das bisher unentdeckte Werk schlummerte ein knappes Jahrhundert im Davoser Chalet von Alice Boners Familie.

Alice Boner (1889-1981) verbrachte mehr als 40 Jahre in Indien, hatte aber auch eine enge Verbindung zum Kurort Davos. Das Boner-Chalet, in dem ihr Vater Georg seine Kindheit verbrachte, blieb Mittelpunkt der Familie und auch Alices Tante Anna lebte dort. Kirchner war 1917 nach Davos gezogen.

Beim Durchblättern einer Mappe mit leeren Papierbögen stieß Kuratli auf das Aquarell, von dem sie sofort annahm, es könnte ein Kirchner sein. Weitere Recherchen bestätigten dies. Das einfache Aquarell eines Hirten mit drei Ziegen trägt die Aufschrift “Für Fräulein Boner mit herzlichen Wünschen E. L. Kirchner”. Unklar ist, ob damit Alice oder ihre Tante Anna gemeint ist.

Zurzeit ist das Kirchner-Aquarell in Zürich zu sehen. Nach Ende der Boner-Ausstellung geht es als Schenkung an das Kirchner Museum Davos. Hier sei das Werk am besten aufgehoben, finden die Verantwortlichen vom Museum Rietberg. In Davos freut man sich über den schönen Fund, der eine wirkliche Bereicherung der dortigen Sammlung darstelle.

(APA/ag.)