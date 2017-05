Ermittlungen der Polizei laufen - © APA (Gindl)

Ein Unbekannter soll am Donnerstagabend in Wien-Ottakring einem 25 Jahre alten Mann bei einer Auseinandersetzung in den Rücken gestochen haben. Das Opfer ging noch selbstständig nach Hause, die Ehefrau verständigte die Einsatzkräfte. Die Rettung brachte den Mann ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand keine. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter.