Ein Unbekannter hat in der Silvesternacht in Götzis im Bezirk Feldkirch mit einer Neun-Millimeter-Waffe mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Eines der Projektile traf beim Herunterfallen auf die Windschutzscheibe eines in der Blatturstraße abgestellten Pkw. Die Scheibe wurde dabei beschädigt, laut Polizei beträgt der Schaden rund 900 Euro.