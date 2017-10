Ein Unbekannter hat eine 55 Jahre alte Verkäuferin eines Standes am Grazer Kaiser-Josef-Markt von hinten niedergeschlagen und verletzt. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit. Die Frau erlitt eine Rissquetschwunde am Kopf und musste im Spital behandelt werden. Der Angreifer konnte entkommen.

Die Grazerin hatte gegen 16.50 Uhr in dem Blumenstand am Markt hinter der Oper gearbeitet, als von ihr offenbar unbemerkt der Mann den Stand betrat und ihr mit einem stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf schlug. Die 55-Jährige konnte den Unbekannten aber aus dem Verkaufsraum drängen, worauf dieser die Flucht ergriff. (APA)