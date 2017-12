Unbekannter kippte in Hamburger Stiegenhaus Säure auf Frau

Ein Unbekannter hat eine Frau im Stiegenhaus eines Hamburger Mehrfamilienhauses mit Säure bespritzt und dadurch schwer verletzt. Wie die Polizei in der deutschen Großstadt am Freitag mitteilte, kippte der Täter der 43-Jährigen plötzlich eine Flüssigkeit entgegen und flüchtete. Die Hintergründe sind unklar. Die Beamten baten Zeugen, etwaige Hinweise zu melden.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall am Donnerstag in einem Wohnhaus im Stadtteil Wilhelmsburg. Das Opfer kannte den Angreifer demnach nicht. Er attackierte sie unvermittelt, als sie aus dem Keller durch das Stiegenhaus zu ihrer Wohnung ging. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Unter anderem ist zu befürchten, dass ihre Sehkraft dauerhaft beeinträchtigt ist.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten unmittelbar nach der Tat vergeblich nach dem Täter, der in eine Grünanlage flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll er sich schon am Tag vor der Attacke in der Nähe aufgehalten haben.