Vorarlberg: Autovandale in Bludenz ausgeforscht

Einen Gesamtschaden von rund 4.000 Euro verursachte vermutlich ein 22-Jähriger in Bludenz, als er vier Autos durch Lackkratzer, Eindellungen sowie abgesrissenen Griffen und Spiegel beschädigte. - © Symbolbild: VN/Steurer

Ermittlungserfolg in Bludenz: Die Polizei Vorarlberg konnte einen 22-jährigen Mann ermitteln, der in der Nacht zum 30. April sowohl in der Austraße, als auch in der St. Peterstraße insgesamt vier Autos beschädigt haben soll.