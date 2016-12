Versuchter Mord im U-Bahnhof Schönleinstraße - © APA (Archiv/dpa)

Im Berliner Stadtteil Kreuzberg haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag offenbar versucht, einen in einem U-Bahnhof schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Augenzeugen löschten die Flammen schnell, wodurch der 37-Jährige unverletzt blieb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kriminalpolizei übernahm Ermittlungen wegen versuchten Mordes. Nach den fünf bis sechs Tätern wird gefahndet.