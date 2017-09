Unbekannte überfielen betagtes Ehepaar in der Obersteiermark

Die Polizei bittet um Mithilfe - © APA (Symbolbild)

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntagabend im obersteirischen Judenburg ein betagtes Ehepaar in dessen Haus überfallen. Die beiden Pensionisten blieben unverletzt, die Täter flüchteten mit einem geringen Bargeldbetrag, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Duo unter Umständen in der Einfamilienhaussiedlung gesehen haben könnten.