Unbekannte sprengten Bankomat in Salzburg

Die Polizei ermittelt nach der Tat - © APA (Webpic)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag einen Bankomaten in Eugendorf im Bezirk Salzburg-Umgebung gesprengt. Den Tätern gelang es aber nicht, die Geldkassetten aus dem bereits fast gänzlich zerstörten Gerät zu entwenden. Durch die Sprengung wurde die Telefonverbindung gekappt, so dass kein Alarm ausgelöst wurde. Der Vorfall wurde in den Morgenstunden telefonisch angezeigt, so die Polizei.