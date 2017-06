Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag den Bankomat einer Filiale in Nußdorf-Debant in Osttirol gesprengt. Laut Angaben einer Augenzeugin, die durch die Detonation wach wurde, flüchteten die vermutlich drei vermummten Täter anschließend über ein angrenzendes Feld, bestätigte das Landeskriminalamt einen Bericht von ORF Tirol. Dort ließen sie einige der geleerten Geldkassetten zurück.

Die Ermittler vermuten, dass die Unbekannten dann mit einem geparkten Auto verschwanden. Wie viel Geld gestohlen wurde, war vorerst ebenso wenig bekannt wie die Art des Sprengstoffs. Vielfach werde aber in solchen Fällen Gas verwendet, sagte der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts, Christoph Hundertpfund, der APA. Bei den Tätern dürfte es sich jedenfalls um Profis handeln. (APA)