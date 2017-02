Unbekannte leerten in Vorarlberg Treibstoff in Kanal

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise - © APA (Webpic)

Unbekannte haben am Samstagnachmittag auf Höhe des chinesischen Restaurants beim Engelkreisverkehr in Lustenau (Bezirk Dornbirn) Treibstoff in den Grindelkanal geleert. Kurz darauf wurden Anrainer auf den Benzingeruch entlang des Kanals aufmerksam und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Polizei bat Zeugen des Vorfalls um Hinweise.