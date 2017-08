Unbekannte köpften Dinosaurierfiguren in Museum in Canberra

Junge Besucher des Museums fragten, was mit den Dinos los sei - © APA (AFP)

Unbekannte haben in Australiens Nationalem Dinosauriermuseum drei Modelle von Raubsauriern geköpft. Die Eindringlinge hätten einen 1,20 Meter hohen Zaun überwunden und sich dann mit Winkelschleifern und Metallsägen an den Modellen der drei Saurier zu schaffen gemacht, die vor dem Museumseingang ausgestellt waren, teilte die Polizei in der Hauptstadt Canberra am Dienstag mit.