Unbekannte Täter haben am Samstag gegen 5.00 Uhr in Pettenbach im Bezirk Kirchdorf/Krems die stark befahrene Vorchdorfer Landesstraße blockiert. Sie rissen am Straßenrand zwei Leitpflöcke samt Betonfundament aus und legten sie in die Mitte einer Fahrspur. Die 20 bis 30 Kilo schweren Betonsockel stellten laut Polizei eine erhebliche Gefahr für die Verkehrsteilnehmer dar.

Gleichzeitig verlegten die Unbekannten die Straße über die gesamte Breite mit rund 30 in einem Feld ausgerissenen Maispflanzen. Mehrere Autolenker konnten vor den Hindernissen rechtzeitig anhalten und verständigten die Polizei. Die Straße wurde darauf von der Freiwilligen Feuerwehr Pettenbach gereinigt. Die Polizei ersucht nun um Hinweise aus der Bevölkerung. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken